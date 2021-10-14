Николай Панков прокомментировал обвинения в адрес Филипенко

Депутат ГД Николай Панков прокомментировал высказывания Александра Ландо о том, что прокурор Саратовской области Сергей Филипенко виновен в создании в региональной пенитенциарной системе условий для выбывания показаний из осужденных. Напомним, ранее об этом высказался председатель ОПы Борис Шинчук.

- Тем, кто призывает к отставкам в прокуратуре, скажу. Разные были времена. И преступные группировки когда-то орудовали в области. И убийства были, и на журналистов нападали, и рэкет был, рейдерский захват имущества. И в системе исполнения наказаний не было благополучно. Что же тогда молчали. Не призывали к отставкам?

Прокурор области реально работает для решения проблем жителей. Знаю, он примет правильное решение, какой элемент в структуре прогнил и нуждается в замене. Скажу проблемы в системе УФСИН копились годами. Руководитель этой службы принял решение и ушёл в отставку. Необходима сложная и большая работа. И главное сейчас, чтобы те, кто творил преступления в ОТБ-1, понесли заслуженное наказание. А менять прокурора, это лишь повод для некоторых замолчать дело. И ещё раз напомнить о себе, - пишет Панков в своём Telegram-канале «Пара слов».

Напомним, Панков имеет ввиду следующее опубликованное в Facebook мнение Ландо:

- Может быть, это не было случайностью именно в нашем регионе? Попробую объяснить. Дело в том, что с Вашим приходом поменялась концепция прокурорского надзора за следствием. Теперь главным посылом для следователей стала не обязанность установить истину по делу, а доказать во чтобы-то ни стало вину обвиняемого. Такой подход приводит к тому, что при отсутствии должной доказательной базы необходимо признание вины привлеченного к уголовной ответственности. Отсюда прокуратура и следственные органы чаще всего идут в суд с ходатайством об избрании меры пресечения — заключение под стражу. В условиях СИЗО и тюремной больницы легче «выбить» признание.

Больше недели в Саратовской области обсуждают публикацию видео с пытками в саратовской ОТБ-1. Подробнее читайте о произошедшем тут.

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