Экс-чиновника саратовской администрации арестовали по делу о превышении полномочий

Сегодня, 17 сентября, Октябрьский районный суд поместил под арест бывшего главного архитектора Саратова Андрея Гнусина. Первоначально решение должны были вынести три дня назад.

Напомним, вчера экс-замглавы городской администрации выдвинули обвинение в превышении должностных полномочий.

Гнусин проведет под стражей месяц и 26 суток, до 7 ноября.

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