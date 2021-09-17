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Происшествия17 сентября 2021 21:05

Экс-чиновника саратовской администрации арестовали по делу о превышении полномочий

Андрея Гнусина поместили под стражу до 7 ноября
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 17 сентября, Октябрьский районный суд поместил под арест бывшего главного архитектора Саратова Андрея Гнусина. Первоначально решение должны были вынести три дня назад.

Напомним, вчера экс-замглавы городской администрации выдвинули обвинение в превышении должностных полномочий.

Гнусин проведет под стражей месяц и 26 суток, до 7 ноября.

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