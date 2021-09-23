В Саратове возобновились работы по реконструкции театра оперы и балета

Возобновилась реконструкция театра оперы и балета

Работы по реконструкции театра оперы и балета в Саратове возобновлены. При этом те работы, которые не предусмотрены в холодный период, будут перенесены на следующий год. Срок сдачи обновленного театра остался прежним - конец 2022 года. Об этом в своем инстаграм рассказал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

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Потребовалось внесение изменений в проектную документацию и включение в нее дополнительных видов работ.

- На сегодняшний день на объекте возобновлены работы по строительству ранее снесенной части театра. Подрядчик взял на себя обязательства устранить отставания от графика и возвести бетонный каркас до конца года. С началом отопительного сезона количество рабочих будет увеличено до 100, - сообщил Бусаргин.

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