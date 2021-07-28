Работы на площадке театра оперы и балета сокращены из-за изменений в проектной документации

Жизнь на стройплощадке театра практически замерла Фото: Екатерина Семенова

Работы по реконструкции театра оперы и балета не прекратились, просто их не видно. На самом деле они продолжаются, только в сильно сокращенном объеме. Об этом на брифинге 28 июля заявил начальник областного управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

- На площадке оперного театра происходят работы. Документов от нас или от авторского и технического надзоров по приостановке не поступало. Есть снижение объема работ из-за необходимости внести корректировки в проектную документацию. Чтобы потом не переделывать уже выполненное, решено дождаться согласования этих изменений. Совсем работы там не прекращались и вскоре будут возобновлены в полном объеме, - сообщил Мухин.

Напомним, ранее саратовцы заметили, что вся активность на стройплощадке в самом центре города замерла.