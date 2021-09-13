После визита Мишустина саратовских чиновников обязали подготовить проекты туберкулезного центра до нового года

Роман Бусаргин раздал поручения зампредам

Сегодня, 13 сентября, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин раздал поручения чиновникам региона. После визита премьера Мишустина саратовские власти обязали подготовить крупнейшие проекты.

До нового года необходимо представить проект туберкулезного центра на 450 коек. Председателя Правительства области взять под особый контроль подачу заявок и сопровождение документации в федеральные министерства.

Вторым пунктом совещания стало создание скоростной трамвайной линии стоимостью 9,3 миллиарда рублей, которое ранее было одобрено и спикером Госдумы.

Третьим «судьбоносным решением стало» продолжение благоустройства набережной до улицы Большая Садовая. Строительство должно начаться уже в этом году.

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