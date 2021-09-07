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Общество7 сентября 2021 16:26

Михаил Мишустин поддержал продление Саратовской набережной до Большой Садовой

Правительство РФ окажет поддержку
Наталия Калинина
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Фото: Володин.Саратов

Фото: Володин.Саратов

Сегодня, 7 сентября, находясь в Саратове с рабочим визитом, премьер Михаил Мишустин рассмотрел проект реконструкции берегоукрепительных сооружений на участке от 2-й Садовой до Большой Садовой. Информацию передает телеграм-канал сторонников спикера Госдумы «Володин-Саратов».

Фото: Володин.Саратов

Фото: Володин.Саратов

В июле Вячеслав Володин обсуждал планы по развитию береговой линии Саратова. Проект должен быть реализован в 2022-23 годах, в него входят пешеходные зоны, площадки для отдыха.

Михаил Мишустин поддержал проект реконструкции набережной.

- Создавать такие точки притяжения – очень важно. Проект поддержим. Здесь место просто замечательное. С коллегами из регионального Правительства проработаем проект, — заявил премьер.

Вячеслав Володин отметил, что регион нуждается в поддержке федерального правительства для решения вопроса берегоукрепления и продления набережной. Только так можно остановить разрушение находящихся в береговой полосе зданий и сооружений, а также обеспечит подходы к воде для жителей и создать новые зоны отдыха.

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