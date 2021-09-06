Вячеслав Володин высказался о будущем энгельсских трамваев

В Твери используются энгельсские детали

Сегодня, 6 сентября, Вячеслав Володин посетил Тверь с рабочей поездкой. Там, на заводе, производящем трамваи, используются корпуса из Энгельса.

«ПК Транспортные системы» работает и на территории Саратовской области. Кузова трамваев, которые производят в Энгельсе, поступают и на Тверской завод.

Вячеслав Володин обсудил с руководством завода перспективы развития городского электротранспорта и обновления подвижного состава. Он отметил, что будущее общественного транспорта – именно за скоростными трамваями.

- Нам сейчас необходимо сформировать законодательную базу для развития городского электрического транспорта и особенно трамвая, поделился планами Володин, подчеркнув, что такая задача была поставлена Президентом РФ.

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