Валерий Радаев: «В следующем году строим туберкулезный диспансер и жилье для медиков»

Сегодня, 8 сентября, в правительстве Саратовской области состоялся очередной координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

- Вчера проект противотуберкулезного диспансера был одобрен федеральным министром здравоохранения. Институт «Микроб» был официально признан частью санитарного щита. Активно идет строительство жилья для медиков, эта работа будет продолжена, - поделился успехами в сфере здравоохранения губернатор Валерий Радаев, а также напомнил, что крупные саратовские предприятия уже производят медоборудование.

- Медицинская сфера может быть рассмотрена и при подборе инвесторов для нового технопарка «Almaz Digital», - рассказал глава региона.

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