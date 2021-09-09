Саратовский Роспотребнадзор призвал исключить концерты и салюты в День города

Вчера, 8 сентября, на координационном совете по борьбе с коронавирусом замначальника регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева призвала исключить концерты и салюты в День города в Саратове.

- Высокие риски ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу сохраняются в связи с проведением массовых мероприятий. В связи с празднованием дней города нужно учитывать уровень заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Соответственно необходимо планировать мероприятия с учетом максимального разобщения населения на различных площадках. Необходимо исключить мероприятия, провоцирующие создание толпы: массовые концерты, салюты и тому подобное, — призвала Матвеева.

Она напомнила, что в Саратовской области, согласно постановлению главного санитарного врача, ограничено количество участников массовых мероприятий.

В Саратове День города планируется отметить на следующей неделе, 17 и 18 сентября.

Напомним, ранее большое количество критики вызвали массовые мероприятия, организованные в Энгельсе на день города.

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