Роспотребнадзор: грипп еще не добрался до Саратова

Сегодня, 8 сентября, в правительстве Саратовской области состоялся очередной координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Как сообщила замначальника регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, случаи заболевания гриппом в Саратовской области в этом году еще не зарегистрированы. Однако сезонный рост заболеваемости несомненно будет в зимний период.

- Между прививками от гриппа и от коронавируса должно пройти не менее месяца. Пока этот вопрос обсуждается, но официального решения нет, - сообщила медик. Напомним, о том, что прорабатывается возможность совместить вакцину от гриппа и от коронавируса вчера сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В Саратовской области более 589 тысяч человек уже прошли вакцинацию от коронавируса.

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