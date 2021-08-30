Олег Костин уличил во лжи власти Энгельса

Фото: Александр Уриевский

Министр здравоохранения Саратовской области обвинил администрацию Энгельса во лжи. По словам чиновников, в праздновании единовременно участвовали не более тысячи человек, а по мнению главы ведомства в несколько раз больше.

Тысячи людей без масок находились на площади. Такого быть не должно, — заметил глава ведомства и напомнил, что ситуация с эпидемией коронавируса в регионе остается тяжелой, — Да бывают ошибки, бывает грубое отношение, не стесняясь, это признаю и готов лично выезжать в каждую больницу. Но мы вынуждены увеличивать количество коронавирусных госпиталей. Количество больных огромное. В день – по 300 с лишним госпитализаций. Такого не было даже в первую волну. Сегодня закупаем дополнительные лекарства, чтобы обеспечивать лечение амбулаторных пациентов на дому. В Саратовской области открыты почти 3,5 тысячи коек в коронавирусных госпиталях, — проинформировал Олег Костин.

- Госпитализированы 3037 человек. Это огромное количество – почти три областных больницы по объему, которые распределены по стационарам области. Это огромная нагрузка на врачей, медперсонал, на всю медпомощь, потому что эти учреждения функционируют 24 часа в сутки. Один из самых частых вопросов мне – почему не едет скорая помощь уже три часа? Они вообще работают? Они – работают. Они как раз на выездах, — рассказывает о наболевшем глава минздрава, — Стоят по вечерам очереди машин в приемные отделения. Сегодня дал распоряжения открывать дополнительные приемные отделения, потому что с этой инфекцией мы не можем двух-трех пациентов принимать сразу. Пока примут одного, пока обработают машину – тем самым она уходит с линии. Приемные отделения перегружены, — поделился министр.

Напомним, ранее администрация Энгельса утверждала, что на Дне города в воскресенье в массовых гуляниях единовременно находились на одной территории не более одной тысячи человек. На официальном сайте администрации сообщили, что рекомендации Роспотребнадзора были выдержаны - "на центральной площади Энгельса, которая вмещает до 20 тысяч человек, одномоментно собралось не более тысячи". Для того чтобы препятствовать скоплению людей в мэрии решили начать праздничный салют раньше на 35 минут и сократить программу мероприятий.

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