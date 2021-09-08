Минздрав Саратовской области назвал отстающие по вакцинации районы

Сегодня, 8 сентября, в правительстве Саратовской области состоялся очередной координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Как сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, за истекшие сутки госпитализировано 302 человека. Более 92% всех поступающих в стационар – не вакцинированные граждане.

- Темпы вакцинации в регионе отстают от среднероссийских. Недостаточная работа ведется в Калининском, Озинском и Марксовском районах. Для коронавирусных больных доступны 3 418 коек, - рассказал Шувалов.

Присутствовавший на мероприятии по средством онлайн-связи глава Калининского района отметил, что на 8 сентября 2021 года в муниципалитете прошли вакцинацию 6150 человек, а необходимо привить 6 983 человека.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.