Новая программа расселения аварийного жилья одобрена в Саратовской области

Встреча Мишустина и Радаева в Саратове

Сегодня, 7 сентября, Михаил Мишустин и Валерий Радаев провели двухстороннюю встречу, где подвели итоги сегодняшнего рабочего визита премьера в Саратов.

Михаил Мишустин высоко оценил итоги сегодняшних мероприятий, таких как посещение трамвайного депо в Кировском районе, современного технопарка, а также набережной в Саратове.

Губернатор поблагодарил федеральное правительство за поддержку в борьбе с коронавирусом в виде доплат и финансирования амбулаторного лечения.

Отмечалось, что в Саратовской области активно идет реализация нацпроектов. На них было выделено 46 миллиардов рублей.

По словам Губернатора, в этом году в сложнейших погодных условиях собрали более трех миллионов тонн зерновых.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин также спросил, готова ли саратовская область подключиться к новой программе расселения аварийного жилого фонда.

Губернатор отметил, что регион готов принять участие в новой программе и подчеркнул, что в Саратовской области уже выполнены три аналогичные программы, но объем такого жилого фонда еще значительный.

С 2008 года современное жилье получили свыше 32 тысяч человек, расселено 1133 аварийных дома. В текущем году досрочно завершается третья программа, по которой будет расселено 375 многоквартирных домов, более 9 тысяч человек.

Валерий Радаев особо отметил поддержку региона при расселении аварийных домов в Летном городе Энгельса.

- Там было тяжелое состояние с домами, проект стоит два миллиарда рублей. Саратовская область получила первые 300 миллионов, начали первый этап – определили участки, приступаем к конкурсным процедурам для строительства двух жилых домов, - рассказал губернатор области.

Михаил Мишустин в Саратове

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