Мишустин поручит расширить практику привлечения средств дорожных фондов

Фото: Володин.Саратов
Михаил Мишустин и Вячеслав Володин посетили Кировское трамвайное депо в Саратове. Об этом сообщается в Телеграм-канале сторонников спикера Госдумы «Володин.Саратов».
С инициативой строительства скоростного трамвая несколько лет назад выступил Вячеслав Володин. Сейчас идет модернизация и строительство подстанций, прокладка кабеля. Из бюджета на реализацию проекта выделено 330 миллиона рублей.
- Замечательный проект, который прорабатывался достаточно долго. Несколько городов отобрали. Саратов – не исключение. Конечно, его реализация будет поддержана, — заявил Михаил Мишустин.
Фото: Володин.Саратов
- Четыре маршрута хорошо справляются с перевозкой населения города. Но уже устарел и транспорт, и рельсы. Предлагаем создать единый маршрут, который закольцует весь город. Если Саратов попадет как пилотный в проект финансирования, это очень поможет, - заявил парламентарий.
Проекта планируется разбить на несколько основных этапов. Первый этап – закладка скоростной трамвайной линии №3 «Мирный переулок-6-я Дачная» в 2022-2024 годах, с последующим приобретением 30 двухсекционных трамваев. Следующие этапы – капитальный ремонт инфраструктуры трамваев №9, 8 и 6.
Фото: Володин.Саратов
Далее можно будет объединить все четыре указанных маршрутов в один скоростной. В результате увеличится пассажиропоток, сократится среднее время поездки.
Напомним, сегодня 7 сентября, несмотря на визиты федеральных чиновников в регион, в Саратове продолжаются перебои с общественным транспортом: трамваями и троллейбусами.
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