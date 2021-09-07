Мишустин поручит расширить практику привлечения средств дорожных фондов

Фото: Володин.Саратов

Михаил Мишустин и Вячеслав Володин посетили Кировское трамвайное депо в Саратове. Об этом сообщается в Телеграм-канале сторонников спикера Госдумы «Володин.Саратов».

С инициативой строительства скоростного трамвая несколько лет назад выступил Вячеслав Володин. Сейчас идет модернизация и строительство подстанций, прокладка кабеля. Из бюджета на реализацию проекта выделено 330 миллиона рублей.

- Замечательный проект, который прорабатывался достаточно долго. Несколько городов отобрали. Саратов – не исключение. Конечно, его реализация будет поддержана, — заявил Михаил Мишустин.

Фото: Володин.Саратов

- Четыре маршрута хорошо справляются с перевозкой населения города. Но уже устарел и транспорт, и рельсы. Предлагаем создать единый маршрут, который закольцует весь город. Если Саратов попадет как пилотный в проект финансирования, это очень поможет, - заявил парламентарий.

Проекта планируется разбить на несколько основных этапов. Первый этап – закладка скоростной трамвайной линии №3 «Мирный переулок-6-я Дачная» в 2022-2024 годах, с последующим приобретением 30 двухсекционных трамваев. Следующие этапы – капитальный ремонт инфраструктуры трамваев №9, 8 и 6.

Фото: Володин.Саратов

Далее можно будет объединить все четыре указанных маршрутов в один скоростной. В результате увеличится пассажиропоток, сократится среднее время поездки.

Напомним, сегодня 7 сентября, несмотря на визиты федеральных чиновников в регион, в Саратове продолжаются перебои с общественным транспортом: трамваями и троллейбусами.

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