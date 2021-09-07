В Саратове открыли технопарк на четыре тысячи рабочих мест

Фото: Володин.Саратов

В Саратове открылся технопарк «Almaz-Digital» на четыре тысячи рабочих мест, об этом сообщается в Телеграм-канате сторонников спикера Госдумы «Володин.Саратов».

Технопарк открылся на базе ЦНИИИА. Там планируют развивать направления аэромобильности, космоса и зеленых технологий.

Фото: Володин.Саратов

Михаил Мишустин и Вячеслав Володин ознакомились с проектами участников технопарка. Особо Мишустин отметил разработки в сфере общественного транспорта. Он поблагодарил Правительство области за создание подобной площадки.

Вячеслав Володин рассказал, что создание технопарка дало вторую жизнь предприятиям, едва державшимся на плаву. Кроме того, он способствует трудоустройству саратовских студентов.

Михаил Мишустин в режиме онлайн-трансляции дал старт строительству Центра обработки данных ПАО Сбербанк в Балакове. О планах по его созданию ранее рассказывал Вячеслав Володин.

Строительство ЦОД в Балаковском районе поможет инновационному развитию региона, увеличению занятости населения, а соответственно и новым налоговым поступлениям в федеральный бюджет.

Проект реализуется в особой экономической зоне, где организовано бесплатное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.