Гейзеры на дорогах в Саратове: горожане опасаются транспортного коллапса

Авария в центре Саратова

Сегодня, 7 сентября, Саратов вновь страдает от последствий коммунальной аварии.

Утром в районе пересечения улиц Рахова и Рабочей произошел прорыв трубы. Вода заливает улицы, а в ней купаются голуби.

- Гейзеры из-под земли, из-за которых стояли троллейбусы. Видимо, вскоре совсем остановится движение троллейбусов №3 и 16 для очередного ремонта коммуникаций, — опасаются горожане. Напомним, сегодня троллейбусы № 3 и 16 уже прекращали движение, однако причиной была обстрочка сети.

Следует отметить, что именно сегодня в Кировском трамвайном депо ждут премьера Михаила Мишустина. Пока высокому гостю будут рассказывать про развитие электротранспорта, в городе в очередной раз идут перебои с его движением. В центре Саратова стоят троллейбусы и трамваи, а скоро, из-за ремонта протекающих труб под дорогой, они встанут еще на более долгий срок.

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