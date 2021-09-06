КВС работает для голубей: прорыв трубы порадовал птиц и разозлил саратовцев

Голуби купаются в коммунальном фонтане

«Голуби купаются, а людям негде пройти», — очередная коммунальная авария возмутила саратовцев. Сегодня, 6 сентября, в Ленинском районе Саратова произошел очередной прорыв водопровода.

Авария в Ленинском районе

Около дома № 63 на проспекте 50 лет Октября образовался очередной незапланированный фонтан: вода струится из закрытого люка и выливается на улицу бурным ручьем. Люди, в том числе пожилые, вынуждены перепрыгивать через него. Единственные, кому пришлось по вкусу такое «благоустройство от ООО «КВС» - это голуби: птицы с удовольствием сидят в воде. Горожане же бурно выражают недовольство и интересуются, кто будет оплачивать это купание пернатых.

Сотрудники ООО «КВС» на место аварии пока не прибыли. Местные жители отмечают, что прорывы трубы по адресу проспект 50 лет Октября, 63 – не редкость, а наоборот традиция.

- Течет постоянно и зимой будет течь, - жалуются саратовцы.

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