Два троллейбуса и трамвай не ходят в Саратове

Сегодня, 7 сентября, в Саратове прекратили работу две троллейбусных линии и одна трамвайная, о чем информирует группа ВКонтакте, посвященная городском электротранспорту.

В 10:34 прекратилось движение трамваев по маршруту № 3. Они стоят на Стрелке и не едут в сторону Мирного переулка. От 6-й Дачной трамваи идут только до остановки Стрелка, причем ходят они с большими перерывами.

В 10:15 было остановлено движение троллейбусов по маршрутам № 3, 16 у 9-й линии. Маршрут прекратил работу в обе стороны. Как стало известно, работа троллейбусов прекратилась из-за неисправности контактной сети.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.