С самолета в трамвай: премьер Мишустин посетит Кировское трамвайное депо в Саратове

Михаил Мишустин прилетел в Саратов
Сегодня, 7 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Саратов с рабочей поездкой. Сейчас он уже в городе, о чем информирует правительство РФ.
Председатель Правительства вышел из самолета. У трапа Михаила Мишустина встретили председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Напомним, в Саратовскую область также прибыли глава Минпромторга Денис Мантуров и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Премьер-министр посетит ремонтируемое здание новой инфекционной больницы, а также НИИ, где планируется создание технопарка и трамвайное депо Кировского района, где ему расскажут о планах развития электротранспорта.
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