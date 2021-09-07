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Политика7 сентября 2021 11:55

С самолета в трамвай: премьер Мишустин посетит Кировское трамвайное депо в Саратове

Премьер также посетит новую инфекционную больницу
Наталия Калинина
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Михаил Мишустин прилетел в Саратов

Михаил Мишустин прилетел в Саратов

Сегодня, 7 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Саратов с рабочей поездкой. Сейчас он уже в городе, о чем информирует правительство РФ.

Председатель Правительства вышел из самолета. У трапа Михаила Мишустина встретили председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Напомним, в Саратовскую область также прибыли глава Минпромторга Денис Мантуров и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Премьер-министр посетит ремонтируемое здание новой инфекционной больницы, а также НИИ, где планируется создание технопарка и трамвайное депо Кировского района, где ему расскажут о планах развития электротранспорта.

Мишустин в Саратове

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