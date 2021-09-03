Меньше чем через час на Саратов обрушится сильный дождь

Дождь в Саратове

Сегодня, 3 сентября, в Саратове очень пасмурно: вечером на горожан обрушится ливень, об этом предупреждает Саратовский Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-2 часа в городе вновь начнется ливень. Он продлится до конца дня и будет идти всю ночь.

Завтра на территории всего Правобережья прогнозируются дожди. Противоположенный берег Волги «отделается» сильным ветром.

Напомним, с утра дождь практически парализовал движение общественного транспорта в Саратове, у некоторых жителей «уплыли» машины.

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