Меньше чем через час на Саратов обрушится сильный дождь

Дождь в Саратове
Сегодня, 3 сентября, в Саратове очень пасмурно: вечером на горожан обрушится ливень, об этом предупреждает Саратовский Гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-2 часа в городе вновь начнется ливень. Он продлится до конца дня и будет идти всю ночь.
Завтра на территории всего Правобережья прогнозируются дожди. Противоположенный берег Волги «отделается» сильным ветром.
Напомним, с утра дождь практически парализовал движение общественного транспорта в Саратове, у некоторых жителей «уплыли» машины.
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