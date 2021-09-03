Во дворах на улице Ломоносова вода поднялась на 40 см и затопила подъезды

Дворы на Ломоносова в Саратове ушли под воду

После ночного дождя тонут дома и дворы в Ленинском районе. Жители улицы Ломоносова выложили в соцсети фотографии последствий ночного ливня.

Здесь во дворах уровень воды достиг 40 см.

Затоплены дороги. Подъезды, подвалы. Машины тонут. Внедорожники с трудом выезжают из затопленной местности.

- Попытка выехать из двора на ВАЗ-2112 окончилась гидроударом (при том, что ВАЗ -2112 значительно выше большинства иномарок). Позднее, после моего предупреждения, у водителя Уаз Патриот получилось проехать с большим трудом. Вода на дороге (!) достигала практически 50 сантиметров, - сообщил житель одного из домов по адресу Ломоносова 23/ Проспект Строителей 15.

Ранее мэр Саратова признал, что проезд по городу частично нарушен, низины затоплены, и поручил районным властям и городским службам устранить последствия дождя.