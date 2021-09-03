Дождь и коммунальщики организовали транспортный коллапс в Саратове

Утром 3 сентбяря в Саратове пробки в 9 баллов и не ходят троллейбусы и трамваи

Утром 3 сентября Саратов встал в пробках. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы оцениваются в 9 баллов из максимальных 10.

Причиной этому послужили не столько ДТП, которые произошли в Ленинском районе, сколько перекрытые на время ремонта коммунальных коммуникаций дороги, а также остановка электротранспорта.

На 8 утра в городе прервано движение трамваев маршрута № 3 у остановки «Детский дом» из-за схода вагона с рельсов.

Прервано движение трамваев маршрутов № 9, 10, 11 на углу ул. Рахова и Советской, а также трамваев 9 и 10 маршрутов на улице Беговая в обе стороны из-за обесточки.

Прервано движение троллейбусов маршрутов №5а и 11 в обе стороны у ост. 6 дачная, не ходит также троллейбус №4.

Котлован, который коммунальщики на днях зарыли на улице Шелковичная у 1-й Советской больницы, после ночного дождя просел и сделал невозможным проезд троллейбусов № 3 и 16., они не ходят.