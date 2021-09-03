Обесточка электротранспорта и езда по тротуарам: последствия ливня в Саратове

"Очередь" троллейбусов

Сегодня утром, 3 сентября, в Саратове прошел сильный ливень, что сразу привело к транспортному коллапсу.

В паблике Саратов онлайн появилось сообщение от пользователя с именем Алексей Васильев. Видео сделано в районе 6-й Дачной. На записи видно, что троллейбусная линия, как минимум в одну сторону, обесточена, составы стоят друг за другом.

Дорога частично скрыта под водой, недобросовестные водители объезжают глубокие лужи по тротуару.

Глава Саратова Михаил Исаев признал проблему с транспортом в Саратове.

- В связи с выпадением большого количества осадков в городе наблюдаются места, где скопились ливневые воды, что затрудняет движение автомобилистов и пешеходов. Профильным службам поручено оперативно ликвидировать последствия непогоды и нормализовать дорожную ситуацию в Саратове, - заявил мэр.

О проблемных адресах можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу:

- Центральный пункт: 659-659

- Волжский район: 659-695

- Заводской район: 659-871

- Кировский район: 659-872

- Ленинский район: 659-873

- Октябрьский район: 659-874

- Фрунзенский район: 659-876».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.