Обесточка электротранспорта и езда по тротуарам: последствия ливня в Саратове

"Очередь" троллейбусов
Сегодня утром, 3 сентября, в Саратове прошел сильный ливень, что сразу привело к транспортному коллапсу.
В паблике Саратов онлайн появилось сообщение от пользователя с именем Алексей Васильев. Видео сделано в районе 6-й Дачной. На записи видно, что троллейбусная линия, как минимум в одну сторону, обесточена, составы стоят друг за другом.
Дорога частично скрыта под водой, недобросовестные водители объезжают глубокие лужи по тротуару.
Глава Саратова Михаил Исаев признал проблему с транспортом в Саратове.
- В связи с выпадением большого количества осадков в городе наблюдаются места, где скопились ливневые воды, что затрудняет движение автомобилистов и пешеходов. Профильным службам поручено оперативно ликвидировать последствия непогоды и нормализовать дорожную ситуацию в Саратове, - заявил мэр.
О проблемных адресах можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу:
- Центральный пункт: 659-659
- Волжский район: 659-695
- Заводской район: 659-871
- Кировский район: 659-872
- Ленинский район: 659-873
- Октябрьский район: 659-874
- Фрунзенский район: 659-876».
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