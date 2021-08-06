Роспотребнадзор закрыл саратовский лагерь «Лесная республика» после проб воды

В Ленинском районе Саратова закрыли детский лагерь «Лесная республика». Об этом в своём Instagram сообщил замглавы администрации города по соцсфере Александр Бурмак.

Напомним, инцидент произошел 3 августа. Несколько детей обратились в медпункт лагеря с жалобами. По предварительной информации детей было восемь, однако позже выяснилось, что пострадавших шестеро: это дети от 13 до 15 лет. Прокуратура проводит проверку обстоятельств случившегося, версия о массовом отравлении не подтвердилась. Вчера сообщалось, что подростки находятся в удовлетворительном состоянии.

Бурмак пишет, что были получены «нестандартные пробы питьевой воды». В связи с этим, по решению Роспотребнадзора, лагерь закрывают на пять дней.

- Отдых возобновится сразу же после проведения необходимых мероприятий, - пишет чиновник.

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