Пострадавшие в «Лесной республике» дети находятся в удовлетворительном состоянии

Сегодня, 5 августа, стало известно, что пострадавшие вчера в лагере «Лесная республика» дети, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном минздраве.

По информации ведомства, сейчас все дети находятся дома, «идет верификация диагноза». Смена в лагере для них теперь закончена.

Напомним, инцидент произошел 3 августа в лагере «Лесная республика», находящемся в Ленинском районе Саратова. Несколько детей обратились в медпункт лагеря с жалобами. По предварительной информации детей было восемь, однако позже выяснилось, что пострадавших шестеро: это дети от 13 до 15 лет. Прокуратура проводит проверку обстоятельств случившегося, версия о массовом отравлении не подтвердилась.

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