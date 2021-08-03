Восемь детей в саратовском лагере «Лесная республика» обратились за медпомощью

Сегодня, 3 августа, в саратовском детском лагере «Лесная республика» несколько детей обратились за медпомощью.

- Восемь детей обратилось за медицинской помощью с жалобой на плохое самочувствие. В настоящее время они обследуются медработниками. Говорить о массовом отравлении - преждевременно. По результатам обследования будут поставлена диагнозы и приняты соответствующие меры. Ситуация находится на контроле, - сообщила пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева.

Как стало известно «КП-Саратов», по предварительной версии, причиной плохого самочувствия детей мог стать тепловой удар.

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