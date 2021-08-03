В Саратовском лагере «Лесная республика» пострадали дети от 13 до 15 лет

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко инициировал проверку по факту обращения шести детей от 13 до 15 лет за медпомощью. Они отдыхали в расположенном в Ленинском районе Саратова лагере «Лесная республика». Напомним, ранее в мэрии сообщали о восьми пострадавших.

- В настоящее время начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи региональной прокуратуры М.Б. Калигин с привлечением органов ТУ Роспотребнадзора по Саратовской области и представители министерства здравоохранения области выехал в лагерь для проведения проверки исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и противоэпидемиологических требований, - говорится в сообщении надзорного органа.

Также проверку начали в региональном следственном комитете, её ход на контроле у прокуратуры.

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