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Происшествия3 августа 2021 13:56

В Саратовском лагере «Лесная республика» пострадали дети от 13 до 15 лет

В ДОЛ выехали начальник исполнения законов о несовершеннолетних и Роспотребнадзор
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко инициировал проверку по факту обращения шести детей от 13 до 15 лет за медпомощью. Они отдыхали в расположенном в Ленинском районе Саратова лагере «Лесная республика». Напомним, ранее в мэрии сообщали о восьми пострадавших.

- В настоящее время начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи региональной прокуратуры М.Б. Калигин с привлечением органов ТУ Роспотребнадзора по Саратовской области и представители министерства здравоохранения области выехал в лагерь для проведения проверки исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и противоэпидемиологических требований, - говорится в сообщении надзорного органа.

Также проверку начали в региональном следственном комитете, её ход на контроле у прокуратуры.

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