После скандала с фальшивой справкой о прививке в саратовскую поликлинику №20 назначили нового главврача

Главным врачом саратовской поликлиники №20 назначен Дмитрий Кедров. Об этом рассказал советник министра здравоохранения области Александр Колоколов.

Ранее Кедров возглавлял поликлинику №3.

Напомним, бывший глава учреждения Игорь Смирнов покинул пост после скандала с продажей фальшивого сертификата о вакцинации коронавирусом. Обман вскрылся, когда покупатель поступил в ковидный стационар.

Министр здравоохранения Олег Костин поручил Кедрову улучшить качество медпомощи в Юбилейном и в других микрорайонах, а также координировать строительство новой поликлники в поселке.

- Исполнение обязанностей главврача Саратовской городской поликлиники № 3 возложено на одного из заместителей руководителей данного медучреждения. Планируется, что в перспективе это ЛПУ вольется в состав Саратовской городской клинической больницы № 9 - рассказал Колоколов.

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