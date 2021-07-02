В Саратовской области выявили распространение поддельных сертификатов о вакцинации

За подделку сертификата о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал жестко пресекать мошенничество с сертификатами о вакцинации от коронавируса.
- Выявлен факт того, что фельдшер одного из медучреждений области предоставлял поддельные сертификаты о вакцинации. Это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Речь идет о здоровье людей. Никакие манипуляции непозволительны. На прямой линии Президент заявил о необходимости использовать правоохранительными органами весь имеющийся у них арсенал, чтобы пресекать такие правонарушения, — подчеркнул Радаев.
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