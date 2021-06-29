Что грозит желающим купить сертификат прививки от коронавируса в Саратове

Сертификат можно и нужно получать легальным путем Фото: Александр Уриевский

Ковид многое изменил в нашей жизни. На улицы — в масках. В транспорт — в перчатках. Социальная дистанция, ограничительные меры, профилактика, прививки — все это уже стало обыденностью. Такой же обыденностью, как паспорт в кармане, без которого не сходить в бар и не съездить в отпуск. Хотя, постойте, ведь действительно сертификат о вакцинации в скором времени станет так же важен, как и паспорт гражданина. При въезде во многие страны уже требуют справку о прививке. Во многие заведения также без такого документа не пускают. В скором времени не то что за границу, в Сочи не получится съездить без сертификата о вакцинации.

На фоне ввода ограничений ожидаемо решили нажиться мошенники. На ситуацию обращал внимание и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик рассказал, что в стране уже заведены первые уголовные дела на торговцев поддельными сертификатами о вакцинации. Более того, некоторые умудряются продать и настоящие справки, то есть с занесением покупателей в реестр привившихся. «Комсомолка» решила разобраться, какую цену придется заплатить тем саратовцам, кто таким образом рискует здоровьем и жизнями своих близких и окружающих.

Хорошее преступление - не совершенное

Чтобы узнать ситуацию с поддельными сертификатами, мы обратились в ГУ МВД Саратовской области. Там рассказали, что, на сегодняшний день в регионе случаев подделки сертификатов о вакцинации зафиксировано не было. Если правоохранителям все-таки придется заняться таким уголовным делом, заведут его по 327-й статье — «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». А наказание будет зависеть от того, кто именно окажется обвиняемым. В полиции пояснили, что, например, для юридического лица ответственность будет суровее, чем для физического.

Вот так выглядит бумажный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса Фото: Александр Уриевский

Что ждет продавцов и покупателей фальшивок

Согласно российскому уголовному кодексу, причастным к изготовлению и продаже фальшивых документов грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест от четырех до шести месяцев или же лишение свободы до двух лет. А тех, кто планирует купить сертификат, ждут крупные штрафы — от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда или в размере зарплаты за один-два месяца. Также использующим фальшивые справки могут грозить: обязательные работы – от 180 до 200 часов, исправительные — до двух лет, или даже арест на срок от трех месяцев до полугода.

Член Совфеда Андрей Клишас уже заявил, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от ковида россиянам может грозить до 1 года колонии.

В ПОИСКАХ СПРАВКИ

Найти в обычных поисковиках объявлений о продаже сертификатов о вакцинации в Саратове так и не удалось. По запросам о приобретении справки интернет выдает статьи о том, чем опасна подделка документов о прививке от коронавируса, а также ссылки на Госуслуги, где можно записаться на вакцинацию.

Тем не менее радоваться рано. Мошенники только начали осваивать это поприще, причем используя в том числе, Даркнет. Но если помешать злоумышленникам саратовцы никак не смогут, то вот позаботиться о своем здоровье, привиться и игнорировать сомнительные предложения — по силам каждому.

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