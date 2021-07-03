Житель Саратовской области купил поддельный сертификат о вакцинации и заразился коронавирусом. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин в видеообращении на странице министерства в Инстаграм.

Оказалось, что липовый документ человеку продал один из фельдшеров.

- Больной поступил в стационар. Врачи очень удивились, как можно было заболеть. И когда начали выявлять, оказалось, что он не принимал эту вакцину. При расследовании компетентными органами была обнаружена вакцина в холодильнике, которая уже не может быть применена, — рассказал Костин.

Он заявил, что врачам нельзя надевать белые халаты, если они идут таким путем.

Напомним, губернатор Саратовской области Валерий Радаев вчера потребовал жестко пресекать мошенничество с сертификатами о вакцинации от коронавируса.

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