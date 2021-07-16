Саратовский «Т Плюс» отчитали за яму, которая создает опасность пропажи интернета

Прошел рейд по местам коммунальных работ

Сегодня, 16 июля, в Саратове прошел рейд по местам проблемных коммунальных работ. В частности, проверили участок в Ленинском районе, где уже больше недели сохраняется опасность отключения интернета целому району.

Напомним, суть ситуации заключается в том, что ПАО «Т Плюс» бросили яму, на краю которой стоит световая опора. После публикации «КП-Саратов» её обещали перенести. Компании выписали штраф.

Во время проверки подняли вопрос о том, почему работы до сих пор не закончили.

- Так не пойдет. Улицу раскопали, движение перекрыли, а здесь и школа и детский садик рядом. Это ваша задача и вашего руководства, вас же не нравится, что на вас штрафы выписывают? Вот и нам не нравится, что в наш адрес тоже прилетают претензии, - отчитал ответственных руководитель отдела административного контроля мэрии Андрей Марусов.

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