Равнодушие коммунальщиков рискует обернуться серьезной аварией для целого микрорайона в Саратове

Столб вскоре рухнет в котлован, оборвав все коммуникации, завязанные на него

Яма, разрытая и брошенная коммунальщиками на перекрестке улиц Тверская и Вишневая в Саратове, грозит отключением интернета целому району вокруг.

Как заметил корреспондент «КП-Саратов», световая опора с расположенными на ней узлами связи сразу нескольких операторов интернета накренилась и готова упасть в котлован. Яму больше недели назад вырыли посреди проезжей части коммунальщики. На установке ограждения все работы закончились.

Прошедшие дожди серьезно подмыли склоны котлована и световая опора, на которой кроме хозяйства интернет-компаний крепятся провода электричества, накренилась и в скором времени может упасть на дно ямы.

В этом случае без интернета останется весь близлежащий район, включая жилые дома, школу, типографию, поликлинику.

Также котлован перекрыл движение транспорта по улице Тверская и угрожает безопасности детей, которые продолжают ходить здесь на площадку в школе №76.

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