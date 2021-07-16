Проверка выявила нарушения на четырех объектах работ коммунальных служб Саратова

Прошли рейды по местам коммунальных работ в Саратове

Сегодня, 16 июля, в Саратове прошел рейд по дорожным работам. Проверили четыре объекта: два – «КВС», и ещё два – ПАО «Т Плюс».

На первом объекте работы были закончены 26 июня, но коммунальщики так и не вывезли грунт и не расставили ограждения.

Второй объект расположен на улице Хользунова. Там работы должны были закончить к 13 июля, подрядчик пообещал уложиться в пять дней.

В отношении «Т Плюс» за два этих объекта составили административные протоколы.

Третьим объектом стала яма на Чернышевского. К приезду проверяющих «КВС» засыпали это место песком и убрали заграждение. Было выявлено также нарушение по срокам.

Четвертый объект находится на пересечении Большой Садовой и Симбирской. Произошла авария на коммунальных сетях, производилось вскрытие для устранения неполадок. Сроки проведения ремонтных работ закончились 10 июля, но яму до сих пор не заасфальтировали, её просто засыпали песком. На следующей неделе работы продолжатся службой подрядчика.

- Мы реагируем и настаиваем на ужесточение штрафных санкций. При первом административном нарушении штраф составляет 40 до 50 тыс руб., мы настаиваем на максимальную меру. В дальнейшем, если организации не предпримут никаких мер, то повторно административный штраф в адрес юридических лиц составит 120 - 200 тысяч рублей, - объяснил руководитель отдела административного контроля Саратова Андрей Марусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.