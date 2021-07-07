Грозившийся упасть на Вишневой в Саратове столб перенесут

В администрации Ленинского района прокомментировали публикацию «Равнодушие коммунальщиков рискует обернуться серьезной аварией для целого микрорайона в Саратове».

Чиновники сообщили, что работы на Тверской/Вишневой ведет ПАО «Т Плюс». За нарушение срока проведения земляных работы на предприятие составят административный протокол.

По предварительной информации, сегодня, 7 июля, запланирован перенос опоры по указанному адресу, после чего продолжится ремонт на сетях водоснабжения.

- Когда аварийная ситуация будет устранена, то компания обязана будет восстановить благоустройство на участке, — отметили в администрации.

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