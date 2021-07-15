Ливень и шквалистый ветер вновь потрепали Саратов

Сегодня, 15 июля, непогода вновь жестко прошлась по Саратову. Свидетели забитых ливневок и размытых дорог в который раз встретились в городских пабликах в соцсетях, чтобы поделиться видео с многочисленных мест происшествий.

Напомним, вчера мы предупреждали горожан о наступающей беде. Также и в регионалном МЧС сообщали о надвигающихся ливнях и шквалистых усилениях ветра.

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