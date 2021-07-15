Днём в Саратове будет дождь

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 15 июля.

В регионе облачность переменная. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер веет с Северо-Запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, при грозе шквалистые порывы – до 15-19 м/с. Термометры в течение дня покажут от 29 до 34 градусов выше нуля.

Ночью термометры покажут от 17 до 22 градусов тепла, в пониженных местах – до +12°С.

В Саратове сейчас +24°С. К 10 утра температура поднимется до +29°С. Максимально шкала градусника поднимется до +32°С, а ночью обещают до +23°С. Днем будет дождь. Ветер слабый, преимущественно северного и северо-восточного направлений.

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