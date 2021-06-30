Как выглядит Саратовская область после урагана 29 июня 2021: сорванные крыши, оборванные ЛЭП

Фото секретариата Александра Соловьева

Вчера, 29 июня, по Саратовской области прокатился ураган. Скорость ветра в порывах достигала 28 метров в секунду – этого достаточно, чтобы деревья вырывало с корнем. Некоторые районы отделались легким дождем. Например, в Саратове даже не было ливня. Но, совсем рядом, в Энгельсе, прошел сильный дождь. Тем не менее, если крупные города почти не тронуло, непогода сильно потрепала некоторые районы. Напомним, вчера мы писали о том, как губернатор Валерий Радаев поручил взять на контроль ситуацию в Аткарском, Ершовском и Федоровоском районах.

Устранением последствия урагана занимаются электрики, газовики и спасатели

Как раз по поручению Радаева зампред регионального правительства Александр Соловьев отправился в Аткарский район. В своём Instagram чиновник рассказал, что в селах Большая Екатериновка и Умет повреждены кровли 37 домов, шести социальных и двух производственных объектов

- Также было зафиксировано повреждение газопровода и электросетей, за ночь электро и газоснабжение восстановили. Сейчас начинает работать мобильная бригада администрации по оценке ущерба. В ближайшее время для жителей организуют подвоз воды, - пишет Соловьев.

Непогода прошлась по Саратовской области

Ураган прошелся и по Федоровскому району. В селе Морцы, сообщает зампред, сорвало кровлю здания администрации, магазина и пожарного поста. Частично кровля повреждена у 40 жилых домов. Одно дерево рухнуло на газопровод, газовики заверили, что порыва нет.

В районах повалило деревья

А вот в селах Борисоглебовка и Мунино порывы на линиях электропередачи всё-таки произошли. Сейчас электроснабжение восстановлено. В Борисоглебовке также сгорел насос закачки воды.

У многих домов сорвало кровлю

- На данный момент приступили к оценке ущерба. Окажем необходимую помощь в устранении последствий, - прокомментировал ситуацию вице-губернатор Роман Бусаргин.

В Балаковском районе, пишут местные жители в соцсети, в селе Подсосенки у дома сорвало кровлю, из-за чего жилое помещение оказалось затопленным.

В селе Подсосенки Балаковского района сорвало кровлю

Депутат Государственной думы от Саратова Николай Панков рассказал в своём Telegram-канале о том, что в Ершовском районе стихия затронула имущество местных жителей.

- От порывов сильного ветра пострадали кровли десятков домов в селе Черная Падина и в самом Ершове, - пишет Панков и обещает на этой неделе доехать до района, чтобы встретиться с жителями для обсуждения вариантов устранения последствий урагана.

В Ершовском районе сейчас идет восстановление электроснабжения в селе Чёрная Падина, селе Марьевка, поселке Тулайково, селе Чкалово. Ожидается, что до конца дня подача света будет возобновлена.

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