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Общество12 июля 2021 16:58

Скандальная тренер из Балакова Татьяна Слугина уволилась до конца служебного расследования

До этого женщина была на больничном
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Тренер балаковской детской спортшколы «Олимпик» Татьяна Слугина уволилась по собственному желанию.

Напомним, 27 июня в сеть выложили видео, на котором она заставляла учениц, с которыми возвращалась на поезде со соревнований в Сочи, садиться на шпагат на верхней полке. Очевидцы решили, что женщина пьяна. После этого тренер ушла на больничный, начали служебную проверку. Ситуация привлекла внимание и регионального следственного комитета. Через несколько дней в сеть попало ещё одно видео – на нём Слугина бьет маленькую ученицу.

Администрация Балаковского района Саратовской области сообщила, что тренер уволилась, в связи с этим служебное расследование прекратили.

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