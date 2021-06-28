Пьяный мастер: В Балаково разбираются с тренером по гимнастике, заставлявшей девочек тренироваться на верхней полке в поезде

Тренер вела себя неадекватно и явно пугала детей. Кадр из видео очевидцев в группе "Типичный Балаково"

Ситуация с балаковской тренером по художественной гимнастике Татьяной Слугиной уже второй день возмущает жителей Саратовской области и региональных властей. Напомним, вчера в соцсети появились два видео, на которых, возможно, подвыпившая женщина заставляет свою ученицу разминаться на второй полке в поезде и негативно реагирует на замечания очевидцев.

В региональном минспорта рассказали, что тренер балаковской школы «Олимпик» ехала с ученицами из Сочи со соревнований «Черноморская чайка». Уточняется, что женщина проработала в спортивной школе 14 лет. Сейчас ведется служебная проверка, со вчерашнего дня тренер числится на больничном.

- В настоящее время министерством молодежной политики и спорта проводится работа с подведомственными учреждениями и спортивными школами в районах области. Будут проведены дополнительные инструктажи с лицами, ответственными за безопасность и здоровье детей во время командирования на межрегиональные и всероссийские соревнования, - уточнили чиновники.

На ситуацию отреагировал и глава Балаковского района Сергей Грачев. В своём Instagram он пишет:

- Случай вопиющий! Поручаю профильным отделам провести проверку! Если эта женщина действительно тренер одного из наших спорткомплексов, незамедлительно привлечь к ответственности. Вплоть до увольнения!

Но не всех саратовцев возмутило происходящее. Так, одна из комментаторов к посту с видео Анастасия Кукушкина пишет, что сама училась у Слугиной, и что жесткость – это необходимость для спорта, поэтому девочки разминаются в вагоне. Девушку поддержали ещё несколько человек, которые рассказали, что не раз видели в поездах разминки детских спортивных команд. Тем не менее, комментаторы считают, что любые тренировки недопустимы, если тренер пьян.

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