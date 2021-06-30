Опубликовано видео, как балаковский тренер Слугина бьет девочку по голове

В поезде тренер оскорбляла гимнасток

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как детский тренер по художественной гимнастике из города Балаково Саратовской области Татьяна Слугина применяет свои жесткие методы воспитания будущих спортсменов.

Запись опубликована в группе «Типичный Балаково». На 16-секундном ролике запечатлено, как Слугина ругается на маленькую девочку, бьет ее по голове и рукам.

Напомним, тренер стала известна после инцидента в поезде Адлер — Челябинск. Она везла девочек со всероссийских соревнований, оскорбляла их, заставляла садиться на шпагат на верхней полке. Очевидцы решили, что она пьяна. Была вызвана полиция. Также следователи и министерство спорта начали проверку.

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