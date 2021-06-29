Следователи начали проверку из-за случая с тренером по гимнастике из Саратовской области в поезде

Следователи СУ СК РФ на транспорте начали проверку инцидента в поезде Адлер — Челябинск. Напомним, там тренер по художественной гимнастике из Балакова Саратовской области оскорбляла подопечных и заставляла садиться на шпагат. Пассажиры считают, что она была пьяна.

- Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — отметили в СКР.

Напомним, проверку также начали в Минспорта области. А попавшая на видео тренер ушла на больничный.

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