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Происшествия29 июня 2021 9:49

Следователи начали проверку из-за случая с тренером по гимнастике из Саратовской области в поезде

Женщина ушла на больничный
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Следователи СУ СК РФ на транспорте начали проверку инцидента в поезде Адлер — Челябинск. Напомним, там тренер по художественной гимнастике из Балакова Саратовской области оскорбляла подопечных и заставляла садиться на шпагат. Пассажиры считают, что она была пьяна.

- Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — отметили в СКР.

Напомним, проверку также начали в Минспорта области. А попавшая на видео тренер ушла на больничный.

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