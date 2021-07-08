Общественница поддержала претензии властей к «КВС»

Татьяна Староверова Фото: Александр Уриевский

Член Общественной палаты Саратовской области, руководитель Общественного совета поселка Солнечный-2 Татьяна Староверова прокомментировала ситуацию с «Концессиями водоснабжения-Саратов». Напомним, сегодня, 8 июля председатель регионального правительства Роман Бусаргин рассказал о том, что компания обещала к 2021 году потратить на модернизацию коммуникаций шесть миллиардов рублей. В итоге «КВС» потратили меньше трети от этой суммы. Также отреагировал мэр Михаил Исаев. Чиновник сообщил, что администрация обратится в прокуратуру и суд.

- Я живу не первый год в поселке Солнечный-2. За последние 4 года, я постоянно наблюдаю ситуации, когда у жителей нескольких микрорайонов – а здесь есть и многодетные семьи, и семьи с малышами – возникало очень много вопросов к ООО «КВС». И, к сожалению, на большинство вопросов ответы мы так и не получили, - пишет Староверова.

Общественница также напомнила о недавней ситуации, когда про необходимость подвоза воды в Солнечный во время массового отключения просто забыли. После того, как общественница обратилась в мэрию, воду привезли.

- Фактически в ручном режиме мы решали эту проблему двое суток и делали работу за «КВС». Ведь это их зона ответственности, это их обязанность, они за это получают деньги, в том числе от нас, от жителей, которые оплачивают их счета. То есть мы платим, а работы нет, - считает Староверова.

Общественница считает, что если компания не может исполнять свои обязательства, для решения вопроса нужно обратиться к правоохранителям.

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