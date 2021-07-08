ООО «КВС» сорвало исполнение договора концессии на модернизацию системы водоснабжения в Саратове

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин поручил комитету госрегулирования тарифов и министерству строительства и ЖКХ обратиться в прокуратуру и суд, чтобы они принудили ООО «КВС» исполнять свои обязательства, взятые при подписании концессионного соглашения.

Как сообщил Бусаргин в своем телеграм-канале, когда инвестор подписывал документ, он обещал вложить в модернизацию коммунальных сетей к 2021 году около 6 млрд рублей.

Однако, несмотря на то, что компанию контролируют правительство и администрация Саратова, межведомственная комиссия выявила факты систематического неисполнения взятых обязательств со стороны ООО «КВС».

- Финансовые вливания в модернизацию сетей оцениваются не более чем на треть от установленной суммы. При этом у компании не было никаких препятствий по исполнению этого условия соглашения, — утверждает Роман Бусаргин.

Напомним, ООО «КВС» постоянно отключает от водоснабжения целые районы ради модернизации и отчитывается о проделанной работе. В июне двое суток без воды сидели жители Ленинского района, части Кировского, Волжского районов.

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