Организован подвоз технической воды отключенным районам Саратова

Организован подвоз технической воды в отключенные от водоснабжения районы — Ленинский и Кировский.
К местам, список которых мы публиковали ранее, добавились еще три адреса в Солнечном-2:
- ул. Батавина, 17а (13.00 — 14.00);
- ул. Панченко, 6а (14.00 — 15.00);
- ул. Семенова, 11а (15.00 — 16.00).
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