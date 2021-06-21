Организован подвоз технической воды отключенным районам Саратова

Организован подвоз технической воды в отключенные от водоснабжения районы — Ленинский и Кировский.

К местам, список которых мы публиковали ранее, добавились еще три адреса в Солнечном-2:

- ул. Батавина, 17а (13.00 — 14.00);

- ул. Панченко, 6а (14.00 — 15.00);

- ул. Семенова, 11а (15.00 — 16.00).

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