Саратовская мэрия «забыла» про подвоз воды в поселок с десятками тысяч жителей

Фото администрации Кировского района

Саратовская администрация при организации подвоза воды для жителей домов, оставшихся без неё из-за массового отключения «КВС», «забыла» про жителей поселка в Кировском районе Саратова.

Когда произошедшее получило огласку, мэрия дополнила список адресов подвоза тремя пунктами на улицах Батавина, Панченко и Семенова.

Но, несмотря на это, часть жителей Солнечного-2 до сих пор осталась без воды. Как пишет в своем Instagram член саратовской общественной палаты Татьяна Никитина, чиновники сообщили, что воду привезут на Батавина, 17а, но, как оказалось позже, цистерна стояла на Батавина, 21. Местные жители несколько часов стояли на жаре и ждали водовоз.

Никитина обратилась в администрацию Кировского района, где ей пообещали организовать ещё два подвоза: на Батавина, 21 – сегодня в 8 вечера, на Батавина, 17а – в 21 час.

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