Выпускница из Энгельса набрала 200 баллов на ЕГЭ по иностранному языку и истории

Ксения Володичева

В Саратовской области появилась еще одна 200-балльница — Ксения Володичева из гимназии №8 Энгельса. Об этом сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.

- Стали известны результаты ЕГЭ по иностранным языкам. Три человека сдали экзамены на 100 баллов. Двое выпускников из гимназии №3 Саратова, одна — из гимназии №8. Также Ксения набрала 100 баллов за экзамен по истории, — рассказал и. о. министра образования области Михаил Орлов.

Девушка отметила, что рассчитывала на такие баллы за ЕГЭ по истории, но в английском сомневалась, несмотря на то, что занималась. Ксения рассказала, что собирается поступать в Москву в МГПУ, РГГУ или МГИМО на «зарубежное регионоведение» или «международные отношения». Она хочет стать учителем английского языка.

Всего в Саратовской области в 2021 году 75 стобалльников. Десять человек на самый высокий балл сдали литературу, восемь — химию, 36 — русский язык, пять — математику профильного уровня, трое — физику, четверо — историю, шесть человек сдали на 100 баллов обществознание, а трое — английский язык. Шесть выпускников получили 200 баллов сразу по двум предметам.

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