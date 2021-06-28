Дочь учительницы из Саратовской области сдала ЕГЭ на 200 баллов

Дарья Тутунова. Фото предоставлено министерством образования

В Саратовской области еще одна выпускница сдала ЕГЭ-2021 на 200 баллов.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, Дарья Тутунова из средней школы №14 Пугачева набрала максимальные баллы на ЕГЭ по истории и обществознанию.

Всего экзамен по обществознанию в регионе 15 июня сдавали более 5,7 тыс. человек. На 100 баллов написали шесть выпускников. Стобалльниками стали ребята из средней школы №27 Балакова, гимназии №1 Балашова, средней школы №14 Пугачева, лицея №56, гимназии №7, средней школы №72 Саратова.

- В настоящее время в регионе 72 стобалльных результата и 67 стобалльников, — отметил и. о. министра образования области Михаил Орлов.

Дарья Тутунова рассказала, что готовилась к стобалльному результату за госэкзамен по истории, а вот такой же результат по обществознанию стал для нее неожиданностью, так как она рассчитывала на 90 баллов.

Мать девочки — учительница истории и обществознания. Они вместе готовились к госэкзаменам, также девочка ходила на консультации в школе и занималась самостоятельно.

- В прошлом году я победила в Ломоносовском турнире, где победа в олимпиаде приравнивалась к 100 баллам на ЕГЭ по истории, а теперь, получается, выигрыш мне не нужен! — отметила выпускница.

Поступать Дарья собирается в государственный университет в Санкт-Петербурге.

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