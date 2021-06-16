В Саратовской области 18 школьников сдали ЕГЭ на максимальный балл

Фото регионального минобразования
18 одиннадцатиклассников Саратовской области получили 100 баллов на ЕГЭ. На сегодняшний день, 16 июня, известны результаты трех экзаменов.
10 выпускников лучше всех справились с литературой, восемь – по химии. Среди сдававших географию получить «сотку» никому не удалось. Всего эти экзамены сдавали 671 и 1372 человек соответственно.
- Все участники, показавшие максимальный уровень подготовки к экзаменам по химии и литературе – выпускники этого года, - уточнил и.о. министра образования области Михаил Орлов.
100 баллов по литературе получили выпускники саратовских гимназий № 4, 34, Лицея математики и информатики, средней школы № 1 поселка имени Карла Маркса, Гимназии № 8 Энгельсского района, средних школ № 1 города Калининск и № 3 города Красный Кут.
Максимальные баллы за ЕГЭ по химии получили выпускники Гимназии № 5, Физико-технического лицея № 1, Медико-биологического лицея, Вольского лицея, марксовской средней школы № 4, № 3 села Александров-Гай и школа села Перевесинка Турковского района.
Напомним, сегодня утром мы писали о семи саратовских стобалльниках.
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