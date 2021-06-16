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Общество16 июня 2021 11:48

В Саратовской области 18 школьников сдали ЕГЭ на максимальный балл

«Сотки» получили по литературе и химии
Дарья Васенина
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Фото регионального минобразования

Фото регионального минобразования

18 одиннадцатиклассников Саратовской области получили 100 баллов на ЕГЭ. На сегодняшний день, 16 июня, известны результаты трех экзаменов.

10 выпускников лучше всех справились с литературой, восемь – по химии. Среди сдававших географию получить «сотку» никому не удалось. Всего эти экзамены сдавали 671 и 1372 человек соответственно.

- Все участники, показавшие максимальный уровень подготовки к экзаменам по химии и литературе – выпускники этого года, - уточнил и.о. министра образования области Михаил Орлов.

100 баллов по литературе получили выпускники саратовских гимназий № 4, 34, Лицея математики и информатики, средней школы № 1 поселка имени Карла Маркса, Гимназии № 8 Энгельсского района, средних школ № 1 города Калининск и № 3 города Красный Кут.

Максимальные баллы за ЕГЭ по химии получили выпускники Гимназии № 5, Физико-технического лицея № 1, Медико-биологического лицея, Вольского лицея, марксовской средней школы № 4, № 3 села Александров-Гай и школа села Перевесинка Турковского района.

Напомним, сегодня утром мы писали о семи саратовских стобалльниках.

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