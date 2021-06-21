В Саратове второй выпускник сдал ЕГЭ на 200 баллов

Сергей Ребров

Выпускник Физико-технического лицея №1 в Саратове Сергей Ребров сдал ЕГЭ на 200 баллов.

Как сообщил глава города Михаил Исаев в своем Инстаграме, он сдавал русский язык и математику профильного уровня, и оба экзамена написал на 100 баллов.

Напомним, также ученица Медико-биологического лицея Ксения Бердинских сдала ЕГЭ по русскому языку и химии и стала первой 200-балльницей 2021 года в Саратове.

Всего из 2 327 участников ЕГЭ по математике 372 человека набрали от 80 баллов, а на 100 сдали пятеро ребят.

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